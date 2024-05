Commissione sui conti del calcio, approvato il decreto. Abodi: "Non c’è alcun pericolo per l’autonomia sport"

"È stato approvato il decreto, che combina elementi che riguardano lo sport a contenuti che riguardano istruzione e merito". Ad annunciarlo è Andrea Abodi. In conferenza stampa, il ministro dello Sport rende nota l'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del decreto che introdurrà nel calcio la nuova commissione che si aggiungerà, per quanto riguarda il calcio, ai controlli Covisoc: "Il decreto che mi riguarda è articolato in sei articoli nel capo uno. Il primo è dedicato alle elezioni dei presidenti federali che hanno già espletato il terzo mandato.

Il secondo articolo riguarda la famigerata commissione indipendente - così l'ha definita direttamente Abodi in riferimento alle polemiche degli ultimi tempi - che si occuperò del controllo della gestione economico finanziaria dei club professionistici, ovvero i cento club delle tre leghe professionistiche del calcio e quelli della Serie A di pallacanestro.

Non c’è alcun pericolo per l’autonomia sport. La commissione farà valutazioni oggettive, le federazioni prenderanno le decisioni. Non ci sono norme in contrasto con l’autonomia dello sport – ha concluso Abodi rispondendo all'ipotesi di provvedimenti da parte di FIFA e UEFA – sono previsti precisi criteri. La commissione consegnerà le sue valutazioni alle federazioni che poi prenderanno le loro determinazioni sulle iscrizioni ai campionati”.