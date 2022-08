Como, Fabregas sarà anche azionista del club

MilanNews.it

Cesc Fabregas è un nuovo giocatore del Como. L’ex Arsenal, Barcellona, Chelsea e Monaco, ha firmato con il club lombardo un contratto biennale con l’obiettivo di riportare la squadra comasca in Serie A. Fabregas, come scritto dalla Gazzetta dello Sport, indosserà la maglia numero 4 e sarà anche azionista del club che ora è proprietà della Sent Entertainment, una delle tante società dei fratelli indonesiani Hartono, tra i più ricchi al mondo (45 miliardi di patrimonio). La proprietà del Como è di gran lunga la più ricca in Italia nel palcoscenico calcistico.