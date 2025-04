Como, Suwarso: "Fabregas ci ha detto di essere già stato contattato da alcune squadre"

Cesc Fabregas è molto ambito sul mercato perché il suo modo di far giocare il Como ha colpito davvero moltissimi addetti ai lavori, oltre che i calciatori stessi. Lo sa benissimo anche Mirwan Suwarso, presidente dei lagunari, che a Cronache di Spogliatoio ha spiegato: "Ci ha detto di essere già stato contattato da alcune squadre. La sua filosofia di calcio qui è protetta".

Che allenatore è Fabregas?

"Cesc sta dimostrando che con le sue idee la squadra cresce. Se continua così, la proprietà soddisferà le sue richieste e lui potrà realizzare le sue ambizioni qui per i prossimi anni".

Da Cunha è migliorato tanto.

"È una sua invenzione. Giocava esterno, poi Cesc lo ha messo in mezzo al campo e ora molti club sono interessati a lui".

E la situazione di Nico Paz?

"Stiamo parlando da tanto tempo con il Real per tenerlo. Per noi è un grande giocatore, così come Diao. La proprietà ha l'ambizione di tenerli".

Poi c'è Dele Alli.

"Ha avuto un infortunio, ma se tornasse anche al 60% sarebbe un trionfo per tutti".

La vostra crescita è spaventosa.

"Abbiamo iniziato in Serie D con 5 dipendenti, ora siamo 200. Quello che succede in campo dipende molto dalla struttura che c'è dietro. L'anno prossimo vogliamo sicuramente migliorare la classifica, ma non ci piace comunicare obiettivi precisi. Negli anni '80, grazie a Mino Favini, il Como aveva un grande settore giovanile. Qui vogliamo ricreare qualcosa di simile".