Compagnoni su Giampaolo: "In questo momento è l'allenatore perfetto per il Milan"

Ai microfoni di SkySport24, Maurizio Compagnoni ha commentato così l'arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan: "E' atteso da una bella sfida, far tornare grande il Milan in poco tempo non è facile. Giampaolo può essere il valore aggiunto, in questo momento è l'allenatore perfetto per i rossoneri. Il Milan se la potrà giocare per il quarto posto".