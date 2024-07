Compagnoni su Morata: "Sarebbe una buona operazione, lui arriverebbe molto motivato"

In merito alla stretta attualità del Milan e con il mercato dei rossoneri non ancora decollato, è intervenuto così il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni. Queste le sue interessanti parole su Alvaro Morata, obiettivo di mercato del Milan in questa sessione estiva.

Compagnoni a Sky Sport, le parole su Morata: "Mi sembra una buona operazione e potrebbe fare molto bene al Milan perchè arriverebbe motivato. Non credo che gli sia scoppiata questa passione imrovvisa per Simeone, con i rossoneri sarebbe titolare fisso e si adatterebbe benissimo con Leao e Pulisic. E' un affare possibile perchè ha un costo contenuto e garantirebbe al Milan di poter investire su Fofana e Emerson Royal, poi non so se c'è anche un difensore, il Milan ne avrebbe bisogono".