Compagnoni sul Milan: "Elliott ha ereditato un disastro, ripartire dai giovani è quasi inevitabile"

Maurizio Compagnoni, intervenuto a SkySport24, ha commentato così la situazione in casa rossonera "Gazidis ha detto una cosa importante, cioè che i tifosi non devono avere fretta. La fretta, nel calcio, non è mai positiva. Ha anche detto che verranno presi giovani talenti, non per fare plusvalenze, ma per farli crescere nel Milan. Ai rossoneri mancano 4-5 giocatori di livello internazionale per tornare competitivo. Purtroppo ci sono anche i paletti del Fair Play Finanziario che condizioneranno ancora più la situazione del Milan. Elliott ha ereditato un disastro. Ripartire dai giovani è quasi inevitabile. Servirà pazienza perchè ci vorrà tempo".