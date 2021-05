Compagnoni sulla corsa Champions: "La vera lotta resta quella tra Milan e Juventus"

In merito alla corsa Champions, Maurizio Compagnoni ha dichiarato a SkySport24: "Io credo che il Napoli è in buona posizione per andare in Champions, così come l'Atalanta. La vera lotta resta quella tra Milan e Juventus. I rossoneri hanno tre punti di vantaggio, che poi sono quattro perchè hanno lo scontro diretto a favore. Torino-Milan e Sassuolo-Juventus di domani sono importantissime, forse decisive. Va detto che se la Juve è quella vista contro il Milan, trovo difficile possa fare un ribaltone".