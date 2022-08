Comunicato dell'agente di Osimhen per lo scambio con Cristiano Ronaldo: "Vuole restare a Napoli"

MilanNews.it

Roberto Calenda smentisce in maniera categorica un possibile trasferimento di Victor Osimhen al Manchester United in una trattativa comprendente anche il passaggio di Cristiano Ronaldo al Napoli. Questa la nota pubblicata quest'oggi dal procuratore del centravanti nigeriano: "Nessuna trattativa in corso, nessuno scambio. Victor Osimhen è un giocatore del Napoli e vuole giocare la Champions col suo Napoli dopo averla conquistata sul campo con orgoglio insieme a mister e compagni".