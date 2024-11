Con Gabbia il Milan rende meglio: numeri e statistiche

Matteo Gabbia ha lavorato molto in questa pausa per tornare a disposizione di Paulo Fonseca in occasione della prossima partita, il big match contro la Juventus che si disputerà sabato alle ore 18 a San Siro. In particolare oggi pomeriggio, nell'allenamento che si terrà a Milanello, il centrale si unirà nuovamente al gruppo dopo un mese e si capirà se potrà essere utilizzato per la partita contro i bianconeri. La differenza potrebbe essere enorme, dal momento che per rendimento il numero 46 è il miglior difensore rossonero.

L'edizione odierna di Tuttosport riporta oggi qualche numero significativo. In particolare quello della media punti rossonera quando Gabbia è schierato come titolare, nettamente superiore a quello dei compagni: quando c'è Matteo i rossoneri hanno una media di 2,25 punti a gara. Il più vicino a lui, tra i suoi compagni di reparto, è Malick Thiaw con 1,6. In totale su quattro gare giocate con Gabbia dal primo minuto, il Milan ne ha vinte tre e persa una. Viene poi specificato che secondo dati e numeri fin qui la coppia migliore sarebbe quella formata da Gabbia-Pavlovic.