Con la spinta dell'UEFA il campionato di Serie A si prepara a ripartire

La UEFA ieri ha dato un impulso di speranza per la ripartenza della Serie A, rinviando gli appuntamenti delle Nazionali previsti per il mese di giugno e confermando che la priorità va ai campionati, con le coppe che verranno disputate solo in un secondo momento, anche ad agosto se fosse necessario. Gli allenamenti potrebbero riprendere il 14 aprile, o al massimo dopo altre due settimane, con l'obiettivo successivo di tornare in campo verso la fine di maggio, con la prima data ipotizzabile fissata per il 20. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.