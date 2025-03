Concacaf Nations League, Gimenez avanti, Pulisic e Musah no: la finale sarà Messico-Panama

vedi letture

Nella notte italiana si sono giocate le due semifinali della Nations League in Concacaf (ovvero Nord e Centro America). Vittoria per 2-1 del Messico sul Canada grazie alla doppietta dell'attaccante del Fulham Raul Jimenez (a segno al 1' ed al 75'). Vittoria a sorpresa del Panama sugli Stati Uniti grazie alla rete al quarto minuto di recupero di Waterman.

Novanta minuti in campo per il difensore del Genoa, Johan Vasquez, con un cartellino giallo. 80 minuti per il rossonero Santiago Gimenez, 67 per l'esterno dell'Inter in prestito al Villarreal, Tajon Buchanan.

Novanta minuti per tutti e 4 gli americani arrivati dalla Serie A, i giocatori del Milan Christian Pulisic e Yunus Musah e i giocatori della Juventus Timothy Weah e Weston McKennie.

Nella notte italiana fra domenica e lunedì sono previste le per il terzo e quarto posto e poi la finale. Alle 23 di domenica (ora italiana) si giocherà Canada-Stati Uniti per il terzo posto, alle 2.30 della notte di lunedì invece Messico-Panama al SoFi Stadium ad Inglewood in California per la vittoria del torneo.

I risultati nella notte italiana

Canada-Messico 0-2 1' e 75' Raul Jimenez

Stati Uniti-Panama 0-1 90+4' Waterman

L'impiego dei giocatori provenienti dall'Italia

Johan Vasquez (Genoa, Messico): 90 minuti contro il Canada

Santiago Gimenez (Milan, Messico): 77 minuti contro il Canada

Tajon Buchanan (Villarreal in prestito dall'Inter, Canada): 67 minuti contro il Messico

Christian Pulisic (Milan, Stati Uniti): 90 minuti contro il Panama

Yunus Musah (Milan, Stati Uniti): 90 minuti contro il Panama

Weston McKennie (Juventus, Stati Uniti): 90 minuti contro il Panama

Timothy Weah (Juventus, Stati Uniti): 90 minuti contro il Panama