Conceiçao a DAZN: "Non è solo questione di tecnica, ma anche di mentalità nell'approccio alla partita. Jovic? Ha grande qualità, sta facendo un grande sforzo"

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, Sergio Conceiçao ha parlato così ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni dopo Milan-Fiorentina:

Sull'approccio alla partita

"Non è stato buono, abbiamo fatto errori incredibili. Non è questione di tattica o tecnica, ma di testa e mentalità, perchè tre giorni fa contro l'Inter avevamo fatto bene. Dopo diventa difficile per me aiutarli, è sempre un po' il solito discorso che faccio, dobbiamo capire il perchè di questo inizio di partita".

Il solito problema dell'atteggiamento

"Questo è un lavoro mio e dello staff, e quello dell'approccio so che è un problema come lo è l'ambiente e l'atmosfera allo stadio. Oltre al carattere esiste un piano di gioco, ma dopo che prendi 2 gol così il piano inizia a cambiare, devi saltarlo e avere altre idee. Dobbiamo continuare a lavorare e a lottare per il piano mentale che abbiamo".

Sull'infortunio di Gimenez e l'impatto di Jovic

"Con Santi non ho ancora parlato, vediamo cosa diranno i dottori. Luka ha fatto un grande sforzo da quando sono arrivato, ha una qualità incredibile, poi noi come squadra abbiamo bisogno anche di altre cose e lui lo sa, ma questi minuti e questo gol è davvero meritato".