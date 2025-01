Conceiçao a Milan Tv: "Nel primo tempo mi è sembrato il Milan di qualche settimana fa, con dubbi. Nel secondo tempo meglio a tutti i livelli"

Il Milan ha raggiunto la finale di Supercoppa Italiana. Missione compiuta per Sergio Conceicao che all'esordio da allenatore rossonero e in meno di una settimana centra la prima vittoria e lo fa non con una grande prova a livello tecnico, ma certamente con una prestazione di orgoglio. Il tecnico portoghese è intervenuto alla fine della gara ai microfoni di Milan Tv. Le sue dichiarazioni.

Quanta soddisfazione? "Difficile in queste condizioni, in tre o quattro giorni. Comunque come ho detto prima della partita non troviamo scuse e mettere dentro tutto il cuore, la voglia e l'ambizione. Alla fine l'abbiamo vinta. Nel primo tempo non tanto bene, nel secondo molto meglio a tutti i livelli"

Questo Milan può porsi grandi traguardi? "Sì, qua c'è tanta qualità. La Juve ha qualità individuale e collettiva, ma anche noi. Dovevamo fare a livello di organizzazione quello che avevamo preparato: nel primo tempo mi è sembrato il Milan di qualche settimana fa, con dubbi, con brutto timing in fase difensiava, lenti nella circolazione, pochissima profondità, il centrocampo troppo macchinoso... Abbiamo cambiato all'intervallo e abbiamo cambiato atteggiamento. Abbiamo bisogno di coraggio"