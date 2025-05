Conceiçao deciso: "Non devo gestire niente. Il campionato è quello che è, ma abbiamo la responsabilità di lavorare per il Milan"

vedi letture

Mister Sergio Conceiçao ha preso la parola da Milanello per presentare in conferenza stampa la sfida di domani sera a Marassi contro il Genoa. Settimana positiva per il tecnico dopo la vittoria di Venezia visto che ha ritrovato in gruppo sia Jovic che Emerson Royal.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Vi gestirete in Serie A per la Coppa Italia?

"Non devo gestire niente. Ogni giorno che veniamo a lavorare qua c'è la responsabilità di lavorare per un club come il Milan. Il campionato è quello che è, ma abbiamo la responsabilità di dimostrare tutti i giorni qualità, una squadra diversa da quello che siamo stati in campionato a volte. Per quello stiamo lavorando. La gestione che gli altri allenatori fanno a me non dice niente. Capello lo rispetto molto, lui ha il suo pensiero e io il mio. Noi non gestiamo niente, poi la partita non è solo degli 11 che cominciano. Pensiamo partita per partita, è quello il nostro pensiero".