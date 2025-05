Bianchin: "Quando arriverà la decisione del Milan sul ds? Sicuramente a fine campionato"

Nel corso del suo approfondimento su gazzetta.it, Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso sulle tempistiche della scelta del nuovo direttore sportivo del Milan: "Quando arriverà la decisione del Milan sul direttore sportivo? Il Milan deciderà quasi sicuramente a fine campionato. La Serie A termina il 25 maggio, manca quasi un mese e no, non ci sono segnali di una accelerazione da parte di Giorgio Furlani. Anzi, l’idea dall’inizio è di procedere senza fretta, anche se Fabio Paratici (foto) è stato a un accordo legale dal firmare il suo contratto con il Milan".

D'AMICO NON DA SCARTARE

L'edizione del Corriere della Sera titolava così: "L’Atalanta blinda D’Amico, ma il Milan non si arrende". Nonostante le parole di ieri di Luca Percassi, ad del club bergamasco, che ha blindato Tony D'Amico, in via Aldo Rossi non mollano la presa per il ds nerazzurro, in particolare l'ad Giorgio Furlani che lo ha fin da subito messo in cima alle sue preferenze. E per aspettarlo ha messo in stand-by anche la candidatura di Igli Tare che sarebbe invece libero da subito.

La partita resta aperta e non sono da escludere novità non appena terminerà la stagione, anche perchè i rapporti tra Milan e Atalanta sono ottimi, quindi un'intesa potrebbe essere trovata. Se dovesse davvero arrivare D'Amico, per la panchina salirebbero notevolmente le quotazioni di Maurizio Sarri che nel dicembre scorso fu sondato dal Diavolo quando c’era da scegliere il sostituto dell’esonerato Paulo Fonseca, ma l’ex tecnico di Napoli, Chelsea, Juventus e Lazio rifiutò i soli sei mesi di contratto. Chi gli sta vicino però assicura che, in caso di nuova chiamata, con un accordo almeno biennale, direbbe subito sì.