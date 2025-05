Ranieri, dalla zona retrocessione alla zona Champions: la dimostrazione che l'allenatore conta

Il 10 novembre 2024 Ivan Juric veniva sollevato dall'incarico di tecnico della Roma, due mesi dopo che era stato chiamato a sostituire Daniele De Rossi. Al posto dell'allenatore croato viene richiamato dalla meritata pensione Claudio Ranieri. La classifica, dopo 12 giornate, vedeva i giallorossi con appena 13 punti conquistati e con solamente cinque punti di vantaggio sull'ultimo posto del Venezia. Oggi, dopo che la Roma ha vinto contro la Fiorentina 1-0 all'Olimpico, la squadra capitolina è quarta in classifica (in attesa di Bologna-Juventus).

Dal suo arrivo Claudio Ranieri è riuscito a dare certezze a un gruppo che non ne aveva e piano piano ha costruito una squadra. L'ultima sconfitta in campionato risale al 15 dicembre 2024: da lì in avanti, inclusa la vittoria contro la Viola di questa sera, la Roma ha inanellato una serie di 19 risultati utili consecutivi che l'hanno portata dalla zona retrocessione alla zona Champions League. I giallorossi a tre giornate dalla fine sono in piena lotta per qualificarsi alla prossima edizione della massima competizione europea. Un esempio che è la viva dimostrazione che l'allenatore conta eccome: non si tratta solo di avere giocatori forti o pronunciare tante parole ambiziose. E forse questo dev'essere un insegnamento da far risuonare anche dalle parti di via Aldo Rossi...