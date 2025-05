Serie A, la classifica aggiornata: Fiorentina ancora a +5 sul Milan, Roma quarta

La Roma batte di misura la Fiorentina tra le mura dell'Olimpico e aggancia la Lazio al quarto posto in classifica, in piena zona Champions League. Qualcosa di impensabile fino ad appena qualche settimana fa. Viola invece sconfitti e ottavi in graduatoria, a -4 punti dall'Europa più ambita. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti partite valide per il 35° turno.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)

2. Inter 74 (35)

3. Atalanta 68 (35)

4. Roma 63 (35)

5. Lazio 63 (35)

6. Juventus 62 (34)

7. Bologna 61 (34)

8. Fiorentina 59 (35)

9. Milan 54 (34)

10. Como 45 (35)

11. Torino 44 (35)

12. Udinese 44 (35)

13. Genoa 39 (34)

14. Cagliari 33 (35)

15. Hellas Verona 32 (35)

16. Parma 32 (35)

17. Lecce 27 (35)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (35)

20. Monza 15 (35)