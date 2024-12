Conceiçao e l'obiettivo Champions: "Faremo di tutto per arrivarci. C'è tanto lavoro da fare"

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione Sergio Conceiçao, neo allenatore del Milan, ha detto la sua sull'obiettivo quarto posto, ovvero quello minimo che la dirigenza si era imposta all'inizio di questa stagione:

"Faremo di tutto per arrivarci. C'è tanto lavoro da fare. Ci sono giocatori che in questo momento non possono giocatori, importanti in questi primi 6 mesi, ma dobbiamo lavorare con quelli che abbiamo a disposizione. Ho fiducia in tutti loro, e quelli che sono disponibili andiamo a lottare per arrivare già in questa partita e vincerla. È chiaro, meglio averli tutti a disposizione, ma gli infortuni fanno parte del calcio".