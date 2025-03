Conceiçao: "I big stanno deludendo? Hanno alti e bassi come tutti, ma hanno già dimostrato che possono fare la differenza perché hanno una qualità enorme"

Alla vigilia della sfida contro il Lecce, Sergio Conceiçao ha parlato così in conferenza stampa di Santiago Gimenez e di altri giocatori che non stanno rendendo come tutti si aspettano:

Gimenez è in buone condizioni o ancora non ha smaltito l'infortunio di quando è arrivato?

"Sta lavorando. Arriva in un campionato che non è per niente facile, è diverso in Italia. C'è sempre un periodo di adattamento, è assolutamente normale. Non abbiamo castrato la sua qualità mettendogli un giocatore vicino. Ci stiamo lavorando e lui è molto concentrato sul suo lavoro, ha fatto una bella settimana di allenamenti. Ho visto tanti giocatori che sono arrivati in Italia, vedi Retegui, e hanno fatto fatica inizialmente. Non è facile arrivare in Italia e fare subito 15-20 gol. Lui lo vuole e lo voglio anche io, ma sta lavorando".

Cosa ha notato in questi due mesi sui giocatori più rappresentativi che spesso hanno deluso?

"Ci sono due cose. L'allenatore con i giocatori e Sergio Conceiçao con Leao, Theo e Maignan. La persona è una cosa, l'allenatore è un'altra. L'ha detto anche un grandissimo come Ancelotti. Come persone sono grandissime persone, come professionisti hanno alti e bassi come tutti. Sono giocatori che hanno dimostrato che qua al Milan possono fare la differenza perché hanno una qualità enorme".