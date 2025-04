Conceiçao il secondo allenatore dal 2000 a rimanere imbattuto nei primi 3 derby

vedi letture

Sérgio Conceição diventa il secondo allenatore del Milan dall’inizio degli anni 2000 a restare imbattuto in tutti i primi tre derby di Milano contro i nerazzurri considerando tutte le competizioni (1V, 1N finora), dopo Massimiliano Allegri (che ottenne tre successi tra il 2010 ed il 2011). Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, in rimonta, per 3-2, dopo il pareggio per 1-1 in campionato a inizio febbraio, ecco anche il terzo risultato senza sconfitta nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia.

Questo il tabellino di Milan-Inter, Semifinale d’andata di Coppa Italia.

MILAN-INTER 1-1

Marcatori: 47’ Abraham, 67’ Calhanoglu

LE FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernández; Fofana (dal 87’ Bondo), Reijnders; Jiménez (dal 68’ Sottil), Pulisic (dal 76’ Joao Felix), Leão (dal 87’ Chukwueze); Abraham (dal 76’ Gimenez). A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Pavlović, Terracciano, Tomori, Jović. All.: Conceição.

INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck (dal 59’ Pavard), de Vrij (dal 79’ Acerbi), Bastoni; Darmian, Frattesi (dal 59’ Mkhitaryan), Çalhanoğlu, Barella, C. Augusto (dal 59’ Zalewski); Thuram, Correa (dal 90’ Berenbruch). A disp.: Di Gennaro, Sommer, Aidoo, Dimarco, Re Cecconi; Arnautović, Lavelli. All.: Inzaghi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Ammoniti: 19’ Theo, 53’ Acerbi, 58’ Bisseck, 89’ Reijnders.

Recupero: 3’ 2T.