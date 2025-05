Conceiçao: "Non voglio togliere merito al Bologna, ma si è giocato poco"

Sergio Conceiçao, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia persa per 0-1 dai rossoneri. Ecco le sue parole:

Nelle altre partite il suo Milan aveva il suo spirito battagliero...

"Delusione per un titolo perso. Delusione per tutti, per noi e per i tifosi. È stata una partita competitiva. Potevamo fare due gol nel primo tempo e non lo abbiamo fatto. Loro hanno creato su palle inattive. Nel secondo tempo dovevamo fare qualcosina in più. Poi si è giocato molto poco: sostituzioni, giocatori per terra. Tipico di una finale...

Non voglio togliere merito al Bologna, ma si è giocato poco. Anche alcune decisioni arbitrali.. Non voglio trovare alibi. Un uomo può anche sbagliare. Partita tipica di una finale: chi segnava, era in grande vantaggio per vincere".