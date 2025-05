Condò: "Ci dispiace ripeterlo, ma la governance del Milan non è chiara"

Ospite delle colonne del Corriere della Sera, il giornalista Paolo Condò ha dato un commento personale sulla finale di Coppa Italia mettendo a confronto Bologna e Milan non dal punto di vista tecnico-sportivo, ma dirigenziale:

La sottolineatura è maliziosa perché è esattamente questo che è mancato al Milan per tutta la stagione, e ieri sera in tribuna l’evidenza del tema era plastica con la presenza dei rappresentanti del fondo Elliott — che a quanto ci è stato raccontato dovrebbe uscire di scena a media scadenza, una volta rimborsato il famoso vendor loan — e l’assenza del proprietario Gerry Cardinale, che avrà certamente avuto altri pressanti impegni ma insomma, il culmine della stagione del Milan era ieri all’Olimpico. La questione del direttore sportivo, se mai verrà risolta (qualche dubbio è lecito) ci dirà dei piani futuri del club rossonero, a partire da una governance che, ci dispiace ripeterlo, non è chiara. Aggiungendo la Coppa Italia alla Supercoppa, Sergio Conceicao avrebbe avuto carte in mano per sollecitare la conferma, sempre che la desiderasse davvero. La sconfitta lo spinge verso l’uscita, in attesa che si diradi la nebbia su quale allenatore sia in entrata. C’è molto da fare insomma, e la sensazione è che in questa primavera il Milan abbia perso altro tempo. Le occasioni in cui un confronto diventa una specie di playoff, ovvero la stessa partita viene ripetuta nel giro di pochi giorni, producono spesso qualcosa di strano, basti pensare a come due anni fa il Milan diede scacco matto a un Napoli molto superiore. Milan e Bologna si sono affrontate venerdì a San Siro con due strategie opposte: Conceicao ha messo quasi per intero la formazione che ha ormai battezzato titolare.

