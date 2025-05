Le pagelle di Tuttosport: Leao gioca da Leao. Jovic, errore da bollino rosso

Il Milan perde la Coppa Italia e con essa la possibilità di dare un senso a questa misera e deludente stagione. L'unica nota positiva della serata rossonera, stando ai colleghi di Tuttosport, è stato Rafael Leao (voto 6,5), il migliore in campo, in quanto "Onora l’atmosfera di gala con una partita da vero Leao: al netto di qualche pausa di troppo, quando punta gli avversari dà sempre la sensazione di poter accendere un fuoco d’artificio. Sensazione che hanno pure i giocatori del Bologna che per fermarlo usano spesso le maniere forti".

Sufficienti anche le prestazioni di Mike Maignan (voto 6), Alex Jimenez (voto 6), Strahinja Pavlovic (voto 6) e Youssouf Fofana (voto 6). Per il resto una sfilza di bocciature, passando per Matteo Gabbia (voto 5,5), Fikayo Tomori (voto 5), Joao Felix (voto 5), Reijnders (voto 5), Theo Hernandez (voto 5), Santiago Gimenez (voto 5,5) e Christian Pulisic (voto 5). Peggiore in campo Luka Jovic (voto 4,5), punito per quell'errore a tu per tu con Skorupski ad inizio primo tempo che avrebbe potuto indirizzare la partita a favore del Milan.

Ampiamente bocciato anche Sergio Conceiçao, voto 5: "Tardiva la sostituzione di Tomori (ammonito), inutile il passaggio al 4-2-3-1 visto che il Milan, una volta preso gol, anziché pensare a giocare diventa incomprensibilmente arruffone. Triste, solitario y final".