Sarri, Allegri oppure un altro Lopetegui: chi può essere il nuovo allenatore del Milan

Sergio Conceicao ieri sera dalla sala stampa dello stadio Olimpico ha certificato il suo addio: "Non sono nel calcio da due giorni", ha dichiarato il manager portoghese che guiderà il Milan per le due ultime partite di campionato prima di dire addio. Di salutare una squadra che gli ha regalato una gioia in Arabia e tante delusioni in Italia. Anche qui, come per il Direttore Sportivo, il Milan non si può più nascondere. E se fino a qualche giorno fa veniva professata dai dirigenti grande fiducia nei confronti di Conceicao, oggi l'arrivo di un altro allenatore non è più in discussione. Già, ma chi?

Oggi Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri sono per tanti motivi le opzioni più probabili. Sono due allenatori vincenti, di grande esperienza. Due tecnici italiani e soprattutto sono liberi da vincoli contrattuali. Entrambi sono già stati contattati e sono eventualmente in attesa di approfondire questi contatti. Un altro tecnico italiano che piace e non poco è colui che li ha battuti ieri sera: Vincenzo Italiano. Ma in questo caso c'è un contratto col Bologna e la voglia della dirigenza rossoblù di blindarlo ulteriormente a rendere tutto più complicato.

Nel Milan della proprietà americana non è però da escludere la pista straniera, un nuovo Julen Lopetegui. L'allenatore spagnolo oggi commissario tecnico del Qatar (dopo aver anche guidato il West Ham) la scorsa Primavera era il prescelto per succedere a Stefano Pioli, un allenatore poi sacrificato sull'altare di una tifoseria che fece fuoco e fiamme per evitare il suo approdo a Milanello. Quella protesta fece ricadere la scelta su Paulo Fonseca, altro iberico. A posteriore una scelta fallimentare ma che ha confermato una volta di più come questa dirigenza (Rangnick, Lopetegui, Fonseca Conceicao... ) quando c'è da scegliere ha sempre preso o provato a prendere un allenatore straniero. Anche su questo, visti i risultati sarebbe meglio voltare pagina.