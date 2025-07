Pippo Inzaghi difende il fratello: "Leggo sciocchezze. L'unica cosa che so è che ha deciso dopo la finale"

“Sono questioni personali, l’unica cosa che so è che Simone ha deciso dopo la finale di Champions League. Alcune volte si leggono delle sciocchezze, non aveva deciso nulla prima anche se c’erano richieste e non solo quelle dell’Al Hilal, ma lui ha sempre dato la priorità all’Inter”. Il neo tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato così della scelta del fratello Simone Inzaghi di lasciare l’Italia e l’Inter e trasferirsi in Arabia Saudita per guidare l’Al Hilal con cui sta disputando il Mondiale per club dove domani sera (ore 21:00 italiane) sarà impegnato nei quarti di finale contro il Fluminense.

Lo ha fatto nel corso della talk show del Palermo Torretta Café come si legge su gianlucadimarzio.com nel corso del quale, oltre che della sua nuova avventura, si è soffermato anche sul futuro del fratello minore.

“Dopo quattro anni, e soprattutto gli ultimi tre, e dopo aver raggiunto due volte la finale di Champions League probabilmente ha pensato che non poteva fare di più di così. - prosegue l’ex di Milan e Juventus - Andrà a vivere un’esperienza diversa e formativa. Poi, fra due anni, tornerà in Europa e continuerà a fare dalle nostre parti quello che ha fatto finora“.