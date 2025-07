Lunedì al via la stagione rossonera: il programma della giornata

vedi letture

Ancora pochi giorni e la stagione ufficiale di AC Milan 2025/2026 prenderà il via. Lunedì 7 luglio sarà una giornata intensa e ricca di appuntamenti per tifosi, media e partner del Club. Dopo i primi test fisici, infatti, in programma tra oggi, venerdì 4, e domani, sabato 5 luglio, lunedì mattina ci sarà un primo allenamento chiuso al pubblico.

Alle ore 13.00, si cambia contesto: a Casa Milan avrà luogo la presentazione ufficiale alla stampa di Massimiliano Allegri, mentre nel pomeriggio si torna a Milanello. Alle ore 18.00 i tifosi potranno assistere alla seduta di allenamento pomeridiano sul campo esterno, ed essere così vicini con entusiasmo alla squadra. Per chi vorrà essere presente e sostenere i rossoneri alla loro prima uscita, come di consueto, sono state predisposte due aree parcheggio lungo il percorso di avvicinamento: il P1, in prossimità della svolta a sinistra del Centro Sportivo e il P2, in corrispondenza del Palasport di Carnago in via Leopardi.

Il Club ha pensato anche a tutti i tifosi che non potranno raggiungere Milanello rendendo disponibili i contenuti video della giornata sui propri canali:

Ore 13.00: la conferenza stampa dell'allenatore Massimiliano Allegri sarà visibile su Milan TV, AC Milan Official App, Youtube AC Milan.

Dalle ore 17.30: Romina Minadeo e Mauro Suma, con il supporto degli altri giornalisti di Milan TV, racconteranno l'allenamento pomeridiano da Milanello, in diretta sempre sul canale tematico, su App e su Youtube con immagini esclusive e le prime impressioni dei protagonisti.