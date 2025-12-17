Marchetti racconta: "Allegri mi voleva portare con sè al Milan nel 2010, ma Cellino rifiutava ogni offerta"
Federico Marchetti, ex portiere del Cagliari, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport che nell'estate del 2010 Max Allegri, suo allenatore in Sardegna, avrebbe voluto portarlo con sè al Milan: "Il rapporto con Cellino? Al Cagliari ho subìto un mobbing camuffato. Mi allenavo con la prima squadra, ma non venivo mai convocato. Tornavo dal Mondiale in Sudafrica, in cui ho fatto pure due presenze, e mi fu addossata la colpa di aver detto che mi sarebbe piaciuto giocare la Champions. Tutto qui. Da lì è iniziata una guerra senza fine. Pensi che in tribunale mi presentai con un vestito viola per far innervosire Cellino: aveva gli occhi sbarrati.
Richieste quell'estate? Mi volevano in tanti, sì. Durante il Mondiale ci fu una chiacchierata con la Samp, poi la Roma e il Milan. Allegri, con cui ho un ottimo rapporto, mi voleva portare con sé. Ma sa... il presidente rifiutava ogni offerta, per cui era difficile muoversi".
