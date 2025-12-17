Le parole di Elkann confermate dalla Borsa: la Juve corre e supera l'offerta di Tether

Le parole di Elkann confermate dalla Borsa: la Juve corre e supera l'offerta di Tether
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 20:10News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - La Juve prosegue la sua corsa a Piazza Affari dopo l'offerta di Tether, respinta dal board del club bianconero, di rilevare la quota di Exor al prezzo di 2,66 euro ad azione. Il titolo della Vecchia Signora, che già ieri era balzato del 18,5%, avanza di un ulteriore 5,2% a 2,74 euro ad azione, superando l'offerta del gruppo che gestisce la stablecoin Usdt. (ANSA).