Condò: "Dopo la Supercoppa al Milan resteranno 23 partite, le altre tre potrebbero giocare fino a 15 gare in più"
Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così il rendimento del Milan di Max Allegri n questa prima parte della stagione: "Il Milan continua a procedere in modo tradizionale — è l’unico ad aver perso una volta sola a fronte dei quattro rovesci di Inter, Napoli e Bologna — ma fa il pieno contro le grandi e perde un sacco di punti con le piccole. La cosa viene trattata come un fatto esoterico, ma le ragioni tattiche che la spiegano non sono così astruse: se può giocare di rimessa il Milan è letale, se deve imporsi all’avversaria le lascia il contropiede, e la difesa meno protetta paga dazio.
Ah, il Milan è uscito dalla Coppa Italia, togliendosi l’ultima fonte di match infrasettimanali. Una volta tornato dall’Arabia Saudita gli resteranno 23 partite: le potenzialità delle altre tre arrivano fino a 15 gare in più. E pensate che malgrado questa discrepanza, proprio il Milan è il più indiziato di movimenti a gennaio".
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
