Supercoppa Italiana, Braglia: "La favorita? Non vedo il Milan e l'Inter, sarà sorpresa"
Intervenuto così a Tuttomercatoweb, l'ex calciatore oggi opinionista Simone Braglia ha commentato così la situazione in Supercoppa Italiana che vede sfidarsi Milan, Napoli, Bologna e Inter per il titolo. Queste le considerazioni su Braglia sulle partite:
Mila, tutto su Fullkrug?
"Sì, ho letto. Secondo me non è il calciatore più ideale al gioco di Allegri..".
Chi vincerà la Supercoppa Italiana?
"Chi ha le motivazioni per vincere questa competizione? Per me la maggior parte dei giocatori ne avrebbe fatto a meno. L'unica che ha più possibilità è quella che ne ha meno, il Bologna. Gioca contro tre big e Italiano ha qualità per poter dare il meglio in queste sfide".
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Zufferli di Udine
Assistenti: Imperiale - Rossi
IV Uomo: Pezzuto
VAR: Aureliano
AVAR: Dionisi
DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN
Data: Giovedì 18 dicembre 2025
Ora: 20.00 (orario italiano)
Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad
Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it
