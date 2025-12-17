Supercoppa Italiana, Braglia: "La favorita? Non vedo il Milan e l'Inter, sarà sorpresa"

Intervenuto così a Tuttomercatoweb, l'ex calciatore oggi opinionista Simone Braglia ha commentato così la situazione in Supercoppa Italiana che vede sfidarsi Milan, Napoli, Bologna e Inter per il titolo. Queste le considerazioni su Braglia sulle partite:

Mila, tutto su Fullkrug?

"Sì, ho letto. Secondo me non è il calciatore più ideale al gioco di Allegri..".

Chi vincerà la Supercoppa Italiana?

"Chi ha le motivazioni per vincere questa competizione? Per me la maggior parte dei giocatori ne avrebbe fatto a meno. L'unica che ha più possibilità è quella che ne ha meno, il Bologna. Gioca contro tre big e Italiano ha qualità per poter dare il meglio in queste sfide".

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Imperiale - Rossi

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Aureliano

AVAR: Dionisi

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: Giovedì 18 dicembre 2025

Ora: 20.00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad

Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it