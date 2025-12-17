Costacurta consiglia il Milan: “Non farei pazzie per tenere Maignan. Ce ne sono altri”

vedi letture

Il rinnovo di Mike Maignan è uno degli argomenti più chiacchierati e discussi in orbita Milan. Dopo le voci che parlavano di un rapporto completamente chiuso tra il capitano e la dirigenza rossonera, nelle ultime settimane pare ci sia stato un riallacciamento tra le due parti e siano ripartite le negoziazioni per provare ad arrivare a una conclusione che possa portare al rinnovo di contratto del portiere francese. In merito si è espresso l'ex rossonero Costacurta che, dagli studi di Sky Sport, ha commentato così in merito a questa situazione:

"Un leader importante, ma nessuno è indispensabile in questo Milan. Non penso che il club debba fare pazzie, mi riferisco a cifre che possano creare tensioni dentro allo spogliatoio. Maignan è un ottimo portiere, credo si possa trovare un altro leader ed un altro buon portiere. lo penso che alla fine ci debba essere lo spirito per la maglia più che per i giocatori".

Parlando poi delle difficoltà avute nelle gare recenti da Napoli e Milan, Costacurta ha spiegato:

"Credo che ci sia la sensazione che qualcosa non funzioni. Per il Milan una cosa che ha creato un problema. Come diceva una signora, un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre diventano una prova. Contro avversari che si difendono bassi, vanno in difficoltà.