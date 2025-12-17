Marinozzi sicuro: “Prima ora contro il Sassuolo bellissima. Poi ha la solita pausa…”

Nel suo canale YouTube, il giornalista di DAZN Andrea Marinozzi ha analizzato l'ultima partita dei rossoneri di campionato contro il Sssuolo, pareggiata 2-2 e costata al Milan la perdita della vetta della classifica e ha espresso il suo parere in merito a cosa deve fare la squadra di Massimiliano Allegri per poter provare a vincere lo scudetto. Queste le sue parole:

"La prima ora contro il Sassuolo mi è piaciuta tantissima, perchè subiscono subito gol ma poi prendono in mano la partita e la interpretano bene, una cosa che fa spesso il Milan, contro una squadra come il Sassuolo che pressa a zona coprendo gli spazi e le linee di passaggi. Ad un certo punto, come spesso succede, la squadra in controllo, dopo aver segnato un gol regalare con Pulisic ma annullato, può chiudere la partita, sta dominando, ma lascia le chiavi di casa all'avversario e si posiziona in attesa dell'avversario lasciando tutto in mano agli altri. Sarà fondamentale per provare a vincere lo scudetto, e anche parlando dell'attualità, la Supercoppa, mettere da parte questi momenti di stop durante la partita. È fisiologico lasciare un po' di campo dopo un gol all'avversario ma non così tanto, perchè sennò inevitabilmente il gol lo subisci"