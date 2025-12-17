Pellegatti avvisa: “In Germania parlano di frenata per Fullkrug. Ecco perchè…”

vedi letture

In commento alle ultime notizie che parlano di un avvicinamento di Niclas Fullkrug al Milan, Carlo Pellegatti ha pubblicato un video sul suo canale YouTube dove commenta le voci che arrivano dalla Germania, per la precisione da Sky Deutchland, che sottolineano come gli inglesi del West Ham vogliamo cedere il loro attaccante in prestito ma solo con l'obbligo di riscatto e non con il diritto. Vediamo le parole del giornalista rossonero:

“Il Milan è convinto di avere Fullkrug il 26/27 di dicembre. Dovrebbe essere a Milanello il 26 per poi essere a disposizione di Allegri nell’anno nuovo. Ma secondo Sky Deutchalnd, conferma che il Milan abbia mandato la sua richiesta per il prestito del diritto, ma secondo Sky Deutchland la risposta del West Ham sarebbe no al prestito con diritto ma vuole un prestito con obbligo. Il Milan, come per Zirkzee, non ci pensa minimamente ad avere l’obbligo di pagare 20/25/30 milioni con l’obbligo, quindi questo potrebbe portare a una frenata. Il West Ham non ha fretta di darlo in prestito con diritto perchè potrebbe darlo anche all’ultimo giorno di mercato”.