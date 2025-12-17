Verso i Mondiali, la Fifa taglia i prezzi: biglietti anche a 60 dollari

vedi letture

(ANSA) - NEW YORK, 16 DIC - La Fifa ha ridotto il prezzo di alcuni biglietti per i Mondiali di calcio destinati ai tifosi più fedeli delle squadre partecipanti dopo l'ondata di polemiche per il caro-prezzi. Lo riporta l'Ap sul proprio sito. I biglietti a 60 dollari saranno disponibili per ogni partita del torneo in nord America e saranno distribuiti alle federazioni nazionali che decideranno come assegnarli. La Fifa è stata duramente criticata per il caro-biglietti dei Mondiali e per la gestione di una propria piattaforma per la rivendita. (ANSA).