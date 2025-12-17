Sabatini sicuro: “Date un difensore ad Allegri. Attaccante? Soluzione ponte e a Giugno prendere Vlahovic

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e i nomi che circolano in orbita rossonera sono sempre più numerosi e insistenti. Si parla nelle ultime ore di un avvicinamento sempre più concreto di Niclas Fullkrug, attaccante del West Ham che pare essere il prescelto della società rossonera per potenziare il reparto offensivo. Il giornalista di Mediaset però fa notare come il Milan abbia un grande bisogno di intervenire anche in difesa, vista la coperta corta in quel ruolo. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Intanto in difesa, perché non ci vogliono conti da fare e non ci vuole l’algoritmo, il Milan difende a 3 e ha 4 difensori totali. Se sta fuori Gabbia e De Winter il Milan deve passare a 4 perchè il terzo difensore centrale non c’è. Quindi il Milan ha assolutamente bisogno di un rinforzo in difesa. In estate è stato preso Odogu, non mi sembra che sia all’altezza della prima squadra, quindi almeno un centrale va preso assolutamente e poi naturalmente un centravanti. Detto questo, credo che il mercato possa offrire meglio di Fullkrug. Credo che alla fine il Milan si debba accontentare di una situazione ponte e poi in estate investire su Vlahovic”