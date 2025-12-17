Pellegatti su Gimenez: “È un giocatore del Milan. Speriamo che torni bene dall’operazione”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della situazione Gimenez: il messicano si sottoporrà domani mattina all'operazione chirurgica alla caviglia che lo terrà lontano dai campi per almeno 2 mesi. In merito a questo, il giornalista parla della quasi impossibilità per il Milan di cedere il giocatore a Gennaio e spera che a questo punto, al suo ritorno, possa ritornare utile alla causa rossonera. Queste le sue parole:

“Qualcuno ha più soglia, qualcuno ha meno soglia, quindi riteniamo che almeno per 2 mesi non lo vedremo, lo vedremo a metà marzo se va bene. Questo ovviamente fa saltare ogni operazione. Qualcuno sostiene che visto che starà fuori 6 settimane magari qualche società lo compra. Ecco io vorrei capire quale sia il club che va ad acquistare Santi Gimenez dopo un’operazione, con tutte le incognite che ha una qualsiasi operazione, alla caviglia, arto delicatissimo, e non lo sappiamo bene. Quindi meglio che ce lo curiamo bene, ce lo teniamo bene, sperando che torni nella condizione per esempio di uno Juventus Milan dove aveva giocato la sua migliore partita. È inutile pensare di venderlo, speriamo che torni senza quel problema che forse lo ha condizionato nei suoi primi mesi al Milan. Gimenez è un giocatore del Milan. Pensare di venderlo adesso mi sembra paradossale”