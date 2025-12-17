Caressa sui gol subiti: “Non è un problema tattico ma di sottovalutazione del pericolo”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha espresso la sua opinione sul dato dei gol subiti dal Milan nei match contro le squadre cosiddette medie o piccole. Secondo il giornalista di Sky, non è tanto un problema di posizionamento in campo quanto una questione di testa e di percezione del pericolo. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"È evidente che ci sia un problema che non è tattico. Da una parte è evidente che il Milan preferisca giocare di rimessa, è a più alto rendimento quando gioca contro squadre forti che vengono alte ad aggredirlo rispetto a quando deve creare lui il gioco. Però secondo me è un problema di testa, e i numeri lo dicono. Ci sono dei numeri che da un certo punto di vista parlano un po’ di distrazione della squadra di Allegri, o per lo meno parlano sottovalutazione. Secondo me è anche un po’ calato Modric che in fase di costruzione gioca pochissimo, e non poteva che essere così, non per l’età ma perchè tutti i giocatori non possono giocare al massimo tutto il campionato, inoltre secondo me l’hanno un po’ capito. È evidente che il livello di attenzione è una cosa che non si vede tanto nel Milan. Il Milan ogni tanto sottovaluta il pericolo”.