Ousmane Dembelè ha vinto anche il Best Fifa Awards 2025

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Ousmane Dembelè completa la sua annata magica vincendo anche il The Best Fifa come miglior giocatore dell'anno. Il francese, 28 anni, che aveva già conquistato il Pallone d'oro lo scorso settembre, a Doha è stato insignito del riconoscimento della federazione internazionale, premio per una stagione super con il PSG, culminata con la prima Champions League in assoluto del club. Eletto MVP della stagine 2024-2025 sia in Champions che in Ligue 1, è stato determinante anche nella conquista del triplete nazionale e ha contribuito a portare la squadra in finale al Mondiale per Club. "Volevo ringraziare i miei compagni di squadra. Il duro lavoro paga, è stato un anno fantastico per me, sia individualmente che collettivamente", ha detto Dembélé dopo la cerimonia, che si è svolta alla vigilia della finale di Coppa Intercontinentale tra PSG e Flamengo.

Tra le donne senza rivali la centrocampista spagnola Aitana Bonmatí, che si aggiudica il premio come miglior giocatrice per il terzo anno consecutivo. La fuoriclasse del Barcellona aveva vinto pochi mesi fa il suo terzo Pallone d'Oro consecutivo. Miglior allenatore Luis Enrique che ha portato il Psg alla prima storica vittoria in Champions: l'asturiano ha battuto la concorrenza di Hansi Flick (Barcelona) e Arne Slot (Liverpool). Miglior allenatrice Sarina Wiegman: la ct dell'Inghilterra viene votata the best per la quinta volta, da record. (ANSA).