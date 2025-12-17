Supercoppa in Arabia ma in Italia il campionato prosegue: le designazioni arbitrali

Oggi alle 21:20News
di Francesco Finulli

In questi giorni si gioca la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, a Riad, ma nel corso del weekend il campionato di Serie A Enilive prosegue con alcune gare della sedicesima giornata che verranno regolarmente disputate. Tra queste anche il big match tra Juventus e Roma: di seguito si riportano tutte le designazioni arbitrali per la sfda.

LAZIO – CREMONESE     Sabato 20/12 h. 18.00

PAIRETTO

LAUDATO – REGATTIERI

IV:      BONACINA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      MANGANIELLO

JUVENTUS – ROMA      Sabato 20/12 h. 20.45

SOZZA 

BACCINI – PERROTTI

IV:      SACCHI

VAR:     GHERSINI

AVAR:      MAZZOLENI

CAGLIARI – PISA    h. 12.30

FOURNEAU

BINDONI – MONACO

IV:       COLLU

VAR:      MANGANIELLO

AVAR:       GHERSINI

SASSUOLO – TORINO    h. 15.00

CALZAVARA

CECCONI – CECCON

IV:      DOVERI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     BARONI

FIORENTINA – UDINESE     h. 18.00

MARIANI

ALASSIO – TEGONI

IV:      ARENA

VAR:     GIUA

AVAR:    DI PAOLO

GENOA – ATALANTA    h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – BARONE

IV:     MARCHETTI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MARINI