Sabatini dubbioso su Fullkrug: “Spesso infortunato. Che non sia un Boniface bis”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato dell'attaccante che nelle ultime ore è sempre più vicino all'orbita Milan, Niclas Fullkrug. Il giornalista si dice non convinto del possibile innesto da parte dei rossoneri viste le sue tante assenze per infortuni. Ma vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Fullkrug sano potrebbe essere anche ok, Fullkrug delle ultime settimane, mesi, no. Fullkrug non gioca, è sempre infortunato. L’ultimo gol non se lo ricorda più nessuno. Lo dico senza tanti giri di parole, quest’estate il Milan stava per comprare Kevin Boniface, poi non ha passato le visite mediche e ora ha 0 gol in stagione. Io credo che Fullkrug non debba essere un tentativo tipo Boniface bis, credo che sia doveroso da parte del Milan prendere un giocatore in prestito per 5/6 mesi ma comunque sano, tutto qua. Poi sul valore tecnico ci sarebbe da discutere, è venuto fuori molto tardi però ha caratteristiche fisiche che potrebbero essere utili per Allegri”