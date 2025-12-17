Caressa encomia Bartesaghi: “Sono contento per lui. È da nazionale ora e nel futuro”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, il giornalista e storico telecronista di Sky Fabio Caressa ha parlato di Davide Bartesaghi, reduce dalla doppietta in Serie A, la prima, e del momento che il giovane terzino sta affrontando, avendo anche conquistato il posto da titolare scavalcando Estupinian nelle gerarchie del Mister Allegri. Questo il suo commento:

“Doppietta, doppietta giovane, bello, sono contento per lui. Sono contento anche perchè Allegri ha scelto lui. Lui doveva essere la seconda scelta, Estupinian doveva essere il titolare e invece adesso è proprio Bartesaghi il titolare. Bartesaghi e Palestra sono due sicuramente da nazionale, adesso e sicuramente ancora di più in prospettiva. Questo ci fa vedere che i ragazzi ci sono, bisogna avere il coraggio di farli giocare ma ci sono. Poteva essere con altri allenatori chiuso, invece ha avuto il suo spazio, ragazzo giovane, se l’è meritato, ancora non ha 20 anni, sta facendo molto bene. Una doppietta di Bartesaghi è una cosa particolare perchè segnare non è il suo mestiere, e questa conferma solo quello che di buono si era visto fare dal giovane laterale del Milan”