Cugini: "Il Milan è il grande miracolo di questo inizio stagione"

vedi letture

Mimmo Cugini, giornalista, come spesso capita è intervenuto nel corso della puntata di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio per parlare dei temi caldi del calcio italiano. Oggi quelli più scottanti sono: la Supercoppa Italiana che si gioca a partire da giovedì sera e fino a lunedì a Riad, in Arabia Saudita; e la corsa in vetta nella classifica di Serie A con quattro squadre molto vicine e le inseguitrici non distanti. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Che ti aspetti da questa Supercoppa Italiana?

"Il Bologna è sicuramente l'outsider, ma è una squadra che nelle coppe si esalta. Inoltre è quella che ha meno da perdere delle quattro. Per il Napoli la vedo più come un fastidio e non credo che a Conte interessi troppo. L'Inter invece è quella che sta un pochino meglio ed è la squadra che ha più voglia di vincere, dato che nel 2025 finora non ha alzato alcun trofeo. Infine c'è il Milan, che è il grande miracolo di questo inizio di stagione. È vero che non gioca le coppe, ma il percorso finora è stato eccezionale. Questa competizione mi sembra perfetta per la struttura dei rossoneri, dato che negli scontri diretti ha fatto benissimo fino a questo momento. Per la finale penso ci saranno nerazzzurri e rossoneri, poi si vedrà".