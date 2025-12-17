PHOTOGALLERY MN - Allenamento a Riad alla vigilia di Napoli-Milan

Si è concluso poco fa l'allenamento serale alla viglia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli di Antonio Conte. La novità principale è l'assenza di Leao che, invece di svolgere l'allenamento in gruppo, ha svolto una lavoro personalizzato prima dell'allenamento della squadra. Recuperato invece Youssouf Fofana che ha svolto tutto l'allenamento con la squadra pertanto domani sarà a disposizione di Mister Allegri. Come riportato anche nei giorni scorsi, assenti sia Gabbia, rimasto a Milano a causa dell'infortunio al ginocchio procuratosi nell'ultima giornata di campionato contro il Sassuolo, sia Santi Gimenez che domani mattina si opererà alla caviglia.

Ecco le immagini dell'allenamento