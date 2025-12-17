L'osservatore Palma presenta Arizala, il giovane colombiano che giocherà nel Milan

Marco Palma, osservatore calcistico, è stato ospite di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio per parlare di alcuni talenti giovani in rampa di lancio che sono sul radar di alcuni club rossoneri. Tra questi c'è anche il terzino 20enne colombiano Juan David Arizala, bloccato dalla società di via Aldo Rossi e che potrebbe arrivare prima di Natale, dopo aver giocato la finale di Coppa Colombia con l'Independiente Deportivo Medellin, squadra in cui gioca e in cui è cresciuto.

Le parole di Marco Palma sul giovane calciatore sudamericano: "Vicinissimo al Milan questo veloce esterno sinistro dotato di grande tecnica e duttilità. Utilizzabile sia centrocampista o esterno d'attacco, è molto bravo nel dribbling e di grande abilità nel saltare l'uomo. Cresciuto nell'Independiente di Medellin dove ha raggiunto velocemente la selezione Under 20 per poi nel gennaio 2024 salire in prima squadra. Accelerazione palla al piede, intelligenza tattica e un buon tiro ne completano il profilo. Il Milan sta definendo l'affare pagando il ragazzo 3 milioni € + un 20% su una futura rivendita".