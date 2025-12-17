Rampulla: "Se il Milan cerca Fullkrug, vuol dire che è funzionale"

Michelangelo Rampulla, ex portiere di Serie A e oggi opinionista, è intervenuto nel corso della puntata di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio e tra gli argomenti toccati ha parlato anche del mercato del Milan oltre che della Supercoppa Italiana che inizierà nella serata di giovedì. Le sue dichiarazioni.

Milan, come vedrebbe Fullkrug?

"Se lo cercano, vuol dire che è funzionale a quel gioco".

Chi vincerà la Supercoppa Italiana?

"La favorita è l'Inter, poi il Milan è una variabile sicura, per via dell'allenatore e la sua storia nelle partite importanti. Come organico però credo che l'Inter sia avanti. Un gradino sotto c'è il Bologna. Il Napoli ko a Udine dovrebbe dare una rabbia in più a questi giocatori".