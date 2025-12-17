Modric stakanovista: primo tra i rossoneri per minuti giocati

Come riportato dalla pagina Instagram di Score90, Luka Modric, giocatore più anziano della rosa del Milan con ben 40 anni, è anche il giocatore che ha giocato più minuti in Serie A con la maglia rossonera. Totalizzando ben 1325 minuti in campo e passandone solo 25 minuti in panchina, il croato ha superato a livello di minutaggio Matteo Gabbia che, al 60', ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio procuratosi al ginocchio che però fortunatamente si è rivelato nulla di grave (CLICCA QUI per leggere l'esito degli esami).

I 4 giocatori che sono alle spalle del numero 14 sono rispettivamente Matteo Gabbia, comn 1320 minuti, Alexis Saelemaekers, con 1311 minuti, Pavlovic, con 1283 minuti e infine Mike Maignan con 1226 minuti. Questi dati sui minuti giocati da alcuni giocatori, salvo per il portiere, sono eloquenti in merito alla necessità dei rossoneri di allungare la rosa nel mercato di gennaio per far rifiatare, sopratutto in alcune zone nevralgiche del campo, chi fino a questo momento, per diversi motivi, non ha rifiatato abbastanza.