Bucchioni: "Se il Milan vuole provare davvero a vincere lo Scudetto, e le possibilità ci sono, hanno bisogno di un uomo-gol"

Enzo Bucchioni, giornalista, si è così espresso su TMW sul Milan e sul Napoli: "Anche il Napoli ha perso la testa della classifica, la fisicità dell’Udinese ha messo a nudo una squadra stanca, senza ricambi per gli infortuni. A gennaio devono arrivare un paio di centrocampisti, potrebbe essere Lucca un’arma di scambio per un reparto in abbondanza con l’imminente ritorno di Lukaku. Il Milan invece ha il curioso record di avere lasciato sette punti alle tre neopromosse, ha pareggiato anche con il Sassuolo dopo il Pisa e il ko con la Cremonese. E’ sempre più evidente la mancanza di un centroavanti, i rossoneri se vogliono provare davvero a vincere lo scudetto, e le possibilità ci sono, hanno bisogno di un uomo-gol".

MILAN-SASSUOLO, LE PAROLE DI ALLEGRI

"Abbiamo fatto - ha dichiarato mister Massimiliano Allegri a DAZN - secondo me una buona partita, abbiamo attaccato bene contro una difesa schierata. Il Sassuolo è sempre pericolosa, poi loro ad un certo punto spaccano la partita e lasciano tre davanti: se non recuperi palla poi devi fare 90 metri all’indietro. Sul primo gol potevamo essere un po’ più svegli, sul secondo uguale. Però diciamo che abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo rischiato di perderla dopo il nostro 3-1. Prendiamoci questo punto e prepariamoci alla Supercoppa. Indipendentemente dalle caratteristiche dei giocatori la squadra ha fatto una buona partita. Momentaneamente siamo in testa alla classifica, comunque andrà saremo sempre al terzo posto dopo le partite di oggi. Il nostro percorso è quello di arrivare al 25 maggio tra le prime 4. Sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo iniziare a prendere meno gol perché ne abbiamo presi troppi. 2 a Parma, 2 oggi, 2 a Torino, 2 col Pisa, 2 col Torino, 2 con la Cremonese. Ai ragazzi però non ho assolutamente da rimproverare niente. Per giovedì dovremmo recuperare Fofana, vediamo Leao come sta. Gimenez, speriamo di averlo il più presto possibile. BIsogna continuare a lavorare perché fino a questo momento qui i ragazzi stanno facendo bene. Dobbiamo essere arrabiati e non demoralizzarci, perché domani dobbiamo pensare a giovedì e continuare a lavorare per migliorarci. Dobbiamo anche cominciare a subire meno gol, ma continuare a lavorare in totale serenità e soddisfatti per il lavoro fatto fino ad adesso".