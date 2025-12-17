Zufferli arbitra Napoli-Milan: sarà il terzo incrocio con i rossoneri
Giovedì sera, alle ore 20 italiane, il Milan scenderà in campo a Riad, Arabia Saudita, per la semifinale della Supercoppa Italiana, competizione di cui è detentore e a cui partecipa in virtù del secondo posto nella Coppa Italia della passata stagione. La sfida tra rossoneri e partenopei sarà diretta dal direttore di gara Luca Zufferli, arbitro proveniente dalla sezione di Udine. A coadiuvarlo al Var ci saranno Aureliano e Dionisi.
Si tratta del terzo incrocio del fischietto friulano con il Milan, il secondo in questa stagione. La prima occasione dell'anno non era stata molto fortunata: il pareggio contro il Pisa per 2-2 in casa a San Siro, non senza polemiche arbitrali. La primissima gara diretta invece risale al settembre 2024 quando il Diavolo allenato di Fonseca vinse in casa contro il Lecce per 3-0. Con il Napoli invece sarà il quarto incrocio.
NAPOLI – MILAN (giovedì 18 dicembre alle ore 20)
ZUFFERLI
IMPERIALE – ROSSI M.
IV: PEZZUTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DIONISI
