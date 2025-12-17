Maignan verso la Supercoppa: "Vincere l'anno scorso è stato bello, dobbiamo dare il massimo per ripeterci"
Mike Maignan ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sulla Supercoppa Italiana:
Come sarà giocare nuovamente a Riad?
"È qualcosa di diverso. Come siamo concentrati su questa partita non penso che dobbiamo ascoltare quello che succede nello stadio, dobbiamo pensare a fare il nostro calcio e a fare quello che dice il mister. Sarà sicuramente una partita bella, l'ho vissuto l'anno scorso. Ci sono tifosi appassionati. Dobbiamo dare il massimo, è la cosa più importante".
L'anno scorso avete vinto... Come ci si riesce di nuovo?
"L'anno scorso è passato. È stato bello, ma ora c'è un nuovo cammino. Dobbiamo dare il massimo per ripeterci".
Un messaggio per i tifosi rossoneri qua in Arabia?
"Un messaggio molto semplice: grazie di tifare il Milan. Credo che possiamo dare il massimo per voi che siete qua per noi".
