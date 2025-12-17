Orlando: "Allegri credo debba fare il terzo gol piuttosto che difendersi sempre"

Massimo Orlando, ex calciatore e opinionista, è stato ospite come di consueto nel corso di Maracanà sulle frequenze di TMW Radio per commentare ciò che ci ha lasciato la quindicesima giornata di Serie A Enilive che si è disputata nel corso del weekend. Tra i temi toccati anche quello relativo al Milan e in particolar modo all'incapacità dei rossoneri di riuscire a performare con costanza con le squadre considerate "piccole", dopo il pareggio interno per 2-2 contro il Sassuolo.

Le parole di Massimo Orlando sulla difficoltà del Milan con le squadre chiuse: "

"Il Sassuolo gioca un calcio scintillante. Il secondo gol? Il Milan era piazzato benissimo, c'è stato un triangolo fatto in mezzo metro incredibile, Allegri però a un quarto d'ora dalla fine ha levato Pulisic e mette un altro centrocampista mettendosi dietro. ma non puoi sempre salvare l'impossibile. Se non le chiudi le partite, succede questo. Allegri credo che debba fare il terzo gol piuttosto che proteggersi sempre. A questi livelli, se giochi con squadre che giocano bene, rischi di prendere il gol se stai dietro"".